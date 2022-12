Emma Marrone: «Non faccio sesso da un anno», la confessione hot su Instagram.

Emma Marrone su Instagram si lascia andare a confessioni piuttosto intime, rivelando anche dettagli specifici della sua vita privata. La cantante ha risposto via social a cinque domande «sbagliate», prendendo spunto dal titolo del suo documentario «Sbagliata ascendente leone», in arrivo su Amazon Prime Video. «Ultima volta che hai fatto l’amore?», le è stato chiesto. «Dicembre scorso. Quasi un anno fa. Lo so... Male... anzi malissimo... Devo iniziare a darla come se non fosse mia!!!», ha risposto scherzando.

Il post per il padre

Rispondendo sempre ai fans Emma ha anche detto che il suo desiderio più grande, attualmente, sarebbe rivedere «mio padre, ancora vivo». Sono stati infatti mesi difficili per la cantante che a settembre ha perso il genitore, Rosario Marrone, malato di leucemia:

"Prima di salire sul palco e subito dopo, appena scendevo da quel palco, io ti telefonavo - ha raccontato Emma - Adesso io ti chiamo ma tu non mi rispondi. Io su quel palco però ci salgo lo stesso. Ma non è più lo stesso. Niente è più come prima senza di te".

"Mi trascino nelle cose - ha aggiunto Emma Marrone - le gambe sono stanche come l'anima. Trema tutto, anche la voce trema perché vorrei urlare il tuo nome che va giù nella gola insieme alle lacrime. Eri la mia ancora e il mio porto sicuro. La misura giusta di tutte le cose". Poi ha concluso: "Che fatica essere me senza di te. Che fatica ricominciare daccapo senza il capitano. Ora non so cosa ca*** sono, papà. La verità è questa. Canto per istinto. Per sopravvivere. Perché adesso io non sento niente".