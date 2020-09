Emma Marrone a un anno dalla malattia: «Non dimentico l'odore della paura»

Un anno fa Emma Marrone annunciava ai fan la necessità di prendersi una pausa dalla musica per motivi di salute. Sono trascorsi 12 mesi da allora e in questo periodo di tempo la cantante si è sottoposta a un intervento chirurgico e ha lottato contro la malattia. Oggi è guarita completamente, ma sui social ricorda quel momento: «Non dimentico l'odore della paura, le gambe molli e l’incapacità di respirare davvero. Non dimentico lo sguardo spaventato della mia famiglia. Voglio ricordare bene la sensazione di rinascita».

«La vita è ciò che ti accade quando sei tutto intento a fare altri piani - ha scritto Emma, citando John Lennon, prima di dare sfogo al suo pensiero su Instagram - Un anno fa. Non dimentico l'odore della paura. Non dimentico chi mi è stato davvero vicino. Non dimentico le gambe molli e l'incapacità di respirare davvero. Non dimentico lo sguardo spaventato della mia famiglia. Voglio ricordare bene la sensazione di rinascita. Oggi tutto ha un peso diverso. Niente può farmi davvero male. Sono viva e sono più sveglia di prima. Ho aperto gli occhi e so cosa conta davvero».

Per la seconda volta in pochi anni Emma si è trovata a dover lottare contro un tumore. I suoi impegni sono stati bruscamente interrotti e i fan preoccupati l'hanno sommersa di messaggi di auguri. Un mese fa ha annunciato di essere uscita dalla malattia. «In base agli ultimi esami sono definitivamente fuori - ha detto in un'intervista al settimanale "Grazia" - Quando il medico mi ha telefonato ho pensato 'Ci risiamo' e invece mi ha detto la bella notizia».

Emma Marrone ha anche svelato di aver chiamato immediatamente sua madre per darle la splendida notizia. Agli inizi di giugno, la cantante aveva scritto su Instagram: «Ho fatto il controllo e per la prima volta dopo tanti anni mi sono sentita dire che va tutto bene bene veramente. Voglio mandare un messaggio di speranza: ce la farete anche voi». Ora l'artista è alle prese con una nuova sfida televisiva a XFactor.

