Emma Marrone "lesbica", la replica: «Nessuna offesa, hai la coda di paglia?»

Io e la Mimma. #bionde Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown) in data: Ago 18, 2018 at 10:40 PDT

Lo scorso venerdì ha tuonato dal suo account instagram contro la copertina di un settimanale che con un titolo sensazionalistico si poneva quesiti sulla sua presunta omosessualità. La cantante nata da “Amici” ha subito preso posizione: “Emma? tutta la verità!” Adesso ve la dico io la verità- ha scritto nel lungo post sul social - La verità è che fate schifo, molto schifo! La verità è che questo paese sta tornando nel Medioevo e l’omosessualità sta diventando un problema da “combattere”.Con questo titolo da quattro soldi frutto di un “giornalismo” alla deriva non state ferendo me, che ho le spalle larghe e le vostre cazzate me le metto in tasca da 10 anni. Con questo titolo avete offeso la vostra dignità in primis e poi quella degli altri. Con questo titolo avete evidenziato il marciume di questa società ipocrita e razzista…”.Il settimanale ha però risposto alla cantante con un comunicato: “Noi non siamo contro di te, che per noi sei un personaggio caro ma esattamente come tutti gli altri, né tantomeno contro l’omosessualità: tu sai benissimo - riporta il sito "Gossipblog" - che da anni quello – giusto o sbagliato che sia – è un rumor che circola e che ti riguarda. Giusto quindi che noi, che di mestiere facciamo gossip, siamo andati ad approfondire, riportando le tue parole fedelmente, senza giungere ad alcuna conclusione, senza offendere, e prendendo per buono quello che tu hai dichiarato.Non capiamo quindi questa tua sfuriata, che ci sembra eccessiva e del tutto staccata dalla realtà. Nessuno ha detto che tu sei lesbica, anzi abbiamo fedelmente riportato le tue smentite. Non ti abbiamo offesa. Non ci sembra che sia così, non c’è una parola, una frase, un accenno che sia contro l’omosessualità nel nostro articolo. Nessuno in redazione ha nulla contro i gay, sotto alcun punto di vista. Ma il fatto che tu rispondi con tanta veemenza ad un’accusa che è solo nella tua testa, ci fa pensare che sia tu ad avere problemi in questo senso. Fatti tu una domanda: se reagisci così a una semplice ipotesi, non è che sei tu ad avere la coda di paglia?”.