Emma Marrone, corpetto color carne e gonna trasparente: il look da amazzone è supersexy

In posa come una vera e amazzone. Così è apparsa Emma Marrone in uno degli ultimi post pubblicati su Instagram. La versione inedita ed estremamente sexy ha riscosso successo sui social e non è l'unica delle conferme per la cantate pugliese. L'album 'Fortuna' è ai vertici delle classifiche e l'artista non si risparmia per promuoverlo in giro in tutta Italia. Proprio alle corse, necessarie ma appaganti, sono dedicate foto e didascalia.

Emma Marrone, baci e abbracci con gli amici dopo la paura per l'intervento

Tu Si Que Vales, Emma dà un bacio a Belen: argentina sorpresa dal gesto della cantante

«Corriamo come i pazzi a cento all’ora», scrive a corredo di una fotografia che la ritrae accanto a un cavallo con un corpetto attillato color carne e una gonna trasparente. La foto, che è sempre legata alla copertina del disco, ha scatenato like e commenti. Una foto che evidenzia l'indole battagliera della cantante, che nell'intervista a Verissimo pochi giorni fa ha dichiarato: «Ho avuto paura, lo ammetto. Ma sono sempre stata una persona che ha provato paura, è un sentimento umano, credo sia normale».



La cantante ha dovuto recentemente sottoporsi a un intervento e affrontare un problema di salute grave. Aveva annunciato una pausa dalla musica, ma dai concerti e dal pubblico è stata distante per poco tempo. Sempre su canale 5 ha sottolineato il bisogno di tornare al lavoro una volta guarita.

Per l'album ha lavorato con Vasco Rossi, uno dei suoi idoli, e altri artisti. «Il nome 'Fortuna'? mi è venuto all'improvviso mentre ero in tour per il disco precedente». Un nome azzeccato, visto il grande successo delle sue canzoni.

Ultimo aggiornamento: 13:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA