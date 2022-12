Emma Marrone e la prima scena di nudo: in topless ne 'Il ritorno'. E i fan la osannano: «Sei incredibile»

Emma Marrone non si ferma più. Nell'ultima settimana ha presentato l'album "Sbagliata ascendente leone", ed è uscito al cinema il suo primo film con un ruolo da protagonista, "Il Ritorno". Sempre più a suo agio come attrice, Emma fa emozionare con la storia di Teresa, donna che per proteggere suo figlio commette un omicidio e sconta 10 anni di galera.

Una pellicola drammatica, nella quale la cantante si è messa a nudo, letteralmente. Emma Marrone ha infatti girato una scena nella quale si è fatta si è mostrata in topless, lasciando gli spettatori senza parole. Un evento più unico che raro, che dimostra la capacità dell'ex giudice di X-Factor di calarsi appieno in qualsiasi campo.

I fan la applaudono

«Mi sono messa in gioco a livello fisico ed emotivo», aveva detto. Uno sforzo che i suoi fan hanno apprezzato. «Oltre a essere una grande artista sei una grande attrice», gli scrive un utente su Twitter. «Sei stata incredibile. Mi sono arrivati tutti i silenzi e gli stati d'animo di Teresa, dritti nello stomaco. Il tuo viso ha saputo dire tutto», ha commentato un'altra. «Un’interpretazione magnifica di Emma su un tema sociale di cui forse si parla troppo poco, da vedere assolutamente», si legge. E ancora: «Si vede che ci ha messo tutto il cuore in questo film, come d’altronde fa in ogni cosa».