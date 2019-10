Emma, la prima intervista dopo l'intervento: «Non ho fatto vedere nemmeno a mia madre il dolore che provavo»

Emma Marrone rompe il silenzio. Emma torna a parlare in un'intervista a Vanity Fair che anticipa tutti, in cui ripercorre i difficili momenti vissuti negli ultimi mesi, dalla scoperta della malattia fino all'intervento. «Non ho fatto vedere nemmeno a mia madre quanto dolore provavo veramente - racconta Emma in una video-anteprima pubblicata sui social - Dopo l'intervento, mi sono tirata giù dal letto subito, perché per me era più importante mostrare alle persone a cui voglio bene che c'ero e che stavo bene». La cantante a stento trattiene le lacrime quando confessa di aver visto «per la prima volta mia madre piccola».

Emma si racconta senza peli sulla lingua, mostrando il lato più forte e combattivo del suo carattere: «Non vorrei sembrare presuntuosa, però io mi sono aiutata da sola. Per quanto tanti ti dimostrino amore, famiglia, amici e altri, poi sei tu che ci devi fare i conti. È stata la mia testa, il modo in cui mi sono proposta sin dall'inizio nei confronti delle situazioni. Sono una combattiva e ho sempre cercato di vedere il bicchiere mezzo pieno. Anche nei momenti più tremendi. Dico sempre che esiste un Karma. Se è successo a me, come succede a tanta gente, è perché doveva andare così e poi ci sarà un risvolto positivo, c'è sempre». L'intervista integrale uscirà in edicola il 23 ottobre con Vanity Fair.

E aggiunge: «Non sono una che professa finte libertà, io sono libera veramente. Fino in fondo. Più che dirlo a parole, lo dimostro con i fatti. Io sono sempre stata così. Libera. Si vive una volta sola e voglio dire sempre quello che penso, perché magari, un domani, sarà di buon esempio per qualcun altro».



