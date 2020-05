Emma Marrone cambia look: «Ultime foto con i capelli scuri. La #bionda sta tornando»

Emma Marrone decide di cambiare look e ritornare bionda. Dopo aver festeggiato il suo compleanno, dove ha spento 36 candeline, con un post in cui esaltava l’autostima che è riuscita a conquistare col tempo e ringraziava per i numerosi affetti che le sono a fianco, ha avvisato i suoi follower della sua scelta.

Emma ha condiviso un post in cui appare sdraiata sul letto con i capelli bagnati e, dopo aver sottolineato la felicità per i numerosi messaggi d’auguri che ha ricevuto anche via social, ha fatto sapere che tornerà al biondo, suo colore preferito: “Solo per dirvi ancora GRAZIE – ha fatto sapere dal social - per tutti i messaggi di auguri meravigliosi ... E che queste sono le ultime foto con i capelli scuri. La #bionda sta tornando!”.



Nelle stories poi si mostra bionda, ma la voglia di cambiamento si cominciava a intravedere già dal suo post per il compleanno: “Partiamo dalla cosa più banale – ha scritto - Si,penso di essere più figa adesso di quando di anni ne avevo 26. Autostima per fortuna a mille. Ho una famiglia forte e unita che mi ama moltissimo. Ho vinto un’altra battaglia e anche se un po’ ammaccata ne sono uscita indenne. Ho un posto speciale nel cuore di tanta gente. Ma tanta tanta. Questo “strano periodo” ha sconvolto anche i miei piani.. Ma ho imparato a guardare il bicchiere mezzo pieno. Se è vino rosso è anche meglio. Stamattina ho aperto gli occhi e ho pianto. Mi capita da un po’ di anni a questa parte. Mi commuovo. Forse perché capisco davvero il valore di avere un anno in più. Grazie a tutti per i messaggi pieni d’amore. Siete il mio regalo dalla vita”.



