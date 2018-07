Emma Marrone, bikini bollente: «Le imperfezioni fanno la differenza»

di Ida Di Grazia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Perprova costume superata con successo. La cantante salentina ha condiviso su suoi social uno scatto in bikini a bordo piscina. Oltre 186mila like solo su Instagram e tantissimi i commenti in cui si complimentano con Emma per aver mostrato le sue "imperfezioni".“Ragazza cara – Risponde Emma Marrone ad una ragazza che l'aveva ringraziata per non aver modificato la foto – sono le imperfezioni a fare la differenza, bisogna lavorare sul proprio carisma e sulla propria energia! Se stiamo bene con noi stessi non sentiremo mai il bisogno di mostrare ciò che non siamo”.