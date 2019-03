Emily Ratajkowski posa con la modella curvy, pioggia di insulti su Instagram

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pernon sembra proprio essere un momento positivo, anche se la top model di origini polacche non sembra dargli molto peso. Dopo le polemiche per i mancati pagamenti dell'affitto del loft che divide col marito Sebastian Bear-McClard, su Instagram negli ultimi giorniè stata subissata da una lunga serie di insulti.Il motivo? La top model, che possiede una linea di costumi da bagno personalizzata, la Inamorata, ha posato infatti con una collega e amica,. Quest'ultima, però, è unaed ha indossato i costumi da bagno della linea di. Negli scatti pubblicati su, le due modelle appaiono insieme su una spiaggia.Se nelle intenzioni diquelle foto dovevano essere una celebrazione della bellezza curvy, in molti non hanno gradito. La maggior parte dei commenti ha avuto infatti questo tenore: «Volevi far vedere che il tuo corpo è migliore, umiliando la tua amica? Sei eccessivamente narcisista».La risposta diè giunta qualche giorno dopo: «Amo il corpo di Caitlin e sono orogliosa che lei indossi i miei costumi. Tutte le forme sono belle, spero che lo capirete tutti. Perché vi arrabbiate tanto?».