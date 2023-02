Emily Ratajkowski nuda su Instagram, ufficializza la sua relazione: «Sta con Eric André». Il post per San Valentino

​

​Emily Ratajkowski senza censure. Nuda, riflessa nello specchio e con il lato B in bella mostra. Così la supermodella e attrice statunitense annuncia pubblicamente la sua relazione con Eric Andrè. Già da diverse settimane circolavano voci di una presunta frequentazione con l'attore e conduttore televisivo: e in occasione del giorno di San Valentino l'attrice e modella, una delle donne più belle al mondo, ha ufficializzato la loro storia condividendo sui social una foto in cui i due appaiono completamente nudi.

La foto su Instagram

Il post non è però stato pubblicato da lei, bensì da lui: «Buon San Valentino», ha scritto il comico a corredo dello scatto che ha infiammato i social. Lui sdraiato sul divano completamente nudo, a coprire le parti intime (per evitare la censura di Instagram) una emoji del cuore. Lei, invece, appare distante dalla fotocamera, ma non passa comunque inosservata: riflessa nello specchio mentre è intenta a scattarsi un selfie.

In pochissimi minuti lo scatto è diventato virale e ha fatto il giro dei media di tutto il mondo, conquistando migliaia di like e commenti. I due non si nascondono più, dopo gli scatti rubati dai paparazzi Emily ed Eric sono usciti allo scoperto con una foto che ha lasciato i fan, a dir poco, senza parole.