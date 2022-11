Elodie, la sorella Fey si laurea: stop ai viaggi con Iannone e festa a casa. «Brava amore mio»

per Elodie: la sorella si è laureata. A comunicarlo è la stessa cantante che ha postato sul suo profilo una story in cui mostra la sorella con la corona d'alloro in capo, mentre sorride. Il rapporto fra le due è sempre stato molto stretto ma non è chiaro se la cantante abbia potuto partecipare ai festeggiamenti. A giudicare dai social si direbbe che Elodie si sia presa una pausa dalla lunga "luna di miele" con Andrea Iannone con il quale dalla scorsa estate non ha mai smesso di viaggiare. Ora, la cantante dà priorità alla famiglia. Sembra che Elodie abbia raggiunto la sorella Fey per festeggiarla di persona nel giorno della sua laurea in Economia Aziendale. La proclamazione è avvenuta a distanza, non in Ateneo. Infatti, dai video social di Fey, che riceve la laurea davanti al pc, elegantemente vestita, con ai piedi un paio di ciabatte. «Brava amore mio» è il tenero messaggio di Elodie che la immortala mentre brinda con la tradizionale corona d'alloro sul capo.

Dopo la proclamazione, la cantante e la famiglia hanno festeggiato con in una villa, dove Fey ha tenuto un breve discorso davanti a parenti e amici più cari.

Chi è Fey

Romana di nascita, la sorella di Elodie è figlia di Roberto Di Patrizi e di Claudia Marthe Mitai, creola originaria del Guadalupa, nelle Antille Francesi. Insieme alla sorella, Fey cresce nelle case popolari di Quartaccio, ha un passato nel mondo del calcio e, durante gli studi, si è mantenuta con il lavoro in un locale della Capitale. Elodie non ha mai fatto mistero dell’omosessualità della sorella, battendosi da tempo a sostegno della battaglia per i diritti civili.

Il coming out di Fey

È a lei che Fey ha fatto il suo primo coming out: “Per Fey è stato un percorso lungo e faticoso”, ha raccontato la cantante a Grazia. “Quando mi ha confessato la sua vera natura, ho pianto molto. Tutti in famiglia lo avevano capito e, per fortuna, mio padre su questo argomento è sempre stato molto aperto". Da qualche tempo Fey è fidanzata, sembra aver intrapreso una storia d’amore con una ragazza di nome Giulia, molto presente sui suoi social.