Elodie in discoteca con il nuovo fidanzato Davide Rossi. La carezza che intenerisce i fan

Elodie ha archiviato la storia con Marracash e si è lanciata in un nuovo amore con Davide Rossi. Nelle ultime stories di Instagram ha pubblicato le immagini del nuovo fidanzato in discoteca. Nelle luci soffuse del locale gli fa una carezza e tanto basta per sottolineare l'affinità tra i due. Elodie, che aveva annunciato di essere tornata single, è stata pizzicata nelle settimane scorse in sua compagnia e i paparazzi avevano immortalato un bacio.

Elodie sta frequentando dunque il modello e manager di Armani. Sul suo ex aveva dichiarato: «Per me lui continua a essere famiglia. Come mai è tra noi è finita? Le crisi sono le mie, ma poi le subiscono anche gli altri di riflesso».

© RIPRODUZIONE RISERVATA