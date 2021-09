Elodie: è finita la storia con Marracash? L'ultimo post della cantante preoccupa i fan

Alessandro Cattelan non sbaglia un colpo. La prima puntata di Da Grande è andata benissimo (anche se lo share non lo ha premiato). Il suo debutto in Rai da conduttore è stato perfetto: voce strozzata dall'emozione all'inizio e poi una grinta da "parone" del palco. Non solo un programma che lo vede in una veste Da Grande, ma Cattelan per la sua prima ha voluto anche ospiti Grandi. Tra questi non poteva certo mancare Elodie. In una super sexy tutina tutta trasparenze e strass la cantante, ribattezzata come la JLo nostrana, ha reso omaggio a Raffaella Carrà ballando un Tuca Tuca con il conduttore (che ancora si deve riprendere).

La bella Elodie aveva già dato prova di essere un animale da palcoscenico durante la sua ultima esibizione all'Ariston durante il Festival di Sanremo, dove nella seconda serata aveva dimostrato non solo di essere bella da togliere il fiato ma anche brava a ballare (oltre che a cantare). Totalmente presa dal lavoro, dopo il trionfo con Myss Keta nella seconda edizione di “Celebrity Hunted: Caccia all’uomo”, la cantante è ora al debutto come attrice sul grande schermo nel film "Ti mangio il cuore" di Pippo Mezzapesa e prossima (24 settembre) al lancio del suo ultimo singolo "Vertigine": Elodie sembra proprio non aver tempo per la vita sentimentale.

Elodie, è crisi con Marracash?

Dopo la sua storia con Lele Esposito, il cantante conosciuto nella scuola di Amici, dal 2019 la cantante è legata a Marracash il rapper italiano. Sembra però che al momento la coppia viva un momento di crisi. Una notizia che ha lasciato senza parole i fan che erano abituati a vedere i due ragazzi affiatatissimi insieme. Impossibile dimenticare Elodie e Marracash nelle foto della scorsa edizione della Mostra del Cinema di Venezia.

Il post che preoccupa i fan

Ma impossibile non notare che l'ultimo scatto dei due insieme risale allo scorso 4 giugno. In quel post i due posano per un noto brand di occhiali da sole.

Inesistenti ormai le storie romantiche a cui Elodie e Marracash avevano abituato i follower in cui raccontavano la vita insieme.

Nessuno dei due, però, ha confermato o smentito la notizia. Intanto Elodie è totalmente presa dal lavoro e sui social non perde occasione per pubblicare foto che fanno impazzire i fan. Dopo essersi esibita dal vivo all’Arena di Verona nelle due serate “Aperol with Heroes”, la cantante ha annunciato oggi su instagram il lancio del suo nuovo singolo per la prossima settimana. Non sappiamo cosa realmente stia accadendo nella vita privata di Elodie ma possiamo affermare che quella lavorativa va a gonfie vele.

