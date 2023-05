Elodie e Andrea Iannone, nuova casa insieme a Milano: nozze in vista?

Sempre insieme. E adesso ancora sotto lo stesso tetto. Un casa in comune, scelta da entrambi a Milano. Da Elodie e Andrea Iannone che hanno deciso di trasferirsi in un nuovo appartamento in zona San Vittore come scrive il settimanale Chi.

Una casa in un palazzo storico, della Vecchia Milano, vicinissimo al centro, vicino al cuore della movida. Una zona dove è difficile parcheggiare come dimostrano anche gli scatti del settimanale diretto da Alfonso Signorini che tira le orecchie al campione di Moto GP per aver lasciato l'auto in sosta vietata.

La storia d'amore

Il loro viaggio insieme era iniziato nell'estate 2022, sotto il sole della Puglia. Quasi per caso. Poi qualche paparazzata estiva in Costa Smeralda, i primi baci di nascosto fino all'annuncio su Instagram. Una storia vera con tanto di fughe d'amore a Lugano, sorprese e regali come una Smart nuova fiammante per la cantante.

Un amore arrivato al momento giusto per entrambi. Elodie quando ha incontrato Andrea si era da poco lasciata con Marracash. Il campione invece continuava ad avere avventure, flirt ma niente di importante dopo le storie con Giulia De Lellis e Belen Rodriguez.

Il destino ha voluto che si incontrassero a una festa di amici comuni. Amici che hanno un nome e un cognome come Attilio Cusani (regista di alcuni videoclip della cantante) e Diletta Leotta - un giorno si sono trovati alla stessa festa. Era l'8 agosto 2022, era il giorno del compleanno di Andrea. Da lì è scattato qualcosa, da lì è cominciato tutto. E ora hanno scelto anche casa insieme.