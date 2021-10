Elodie, l'abito mozzafiato (per una serata con Davide Rossi) si apre: spacchi "illegali"

La cantante scoperta da Maria de Filippi nel talent Amici torna ad essere protagonista del gossip. Elodie dopo aver messo definitivamente la parola fine alla sua storia con Marracash pare si stia frequentando ora con un nuovo uomo misterioso. Ormai da diverso tempo ai due ex fidanzati vengono affiancati flirt più o meno veritieri. E se Marracash ha smentito le voci che lo vedevano insieme alla cantante Rosmy il settimanale Chi è da qualche giorno che parla di una nuova liason per la cantante romana. L'uomo misterioso sarebbe Davide Rossi, ex modello e manager del marketing di Armani.

Elodie, nuovo flirt?

Il settimanale di Alfonso Signorini scriveva: «Elodie: nuova stagione dell'amore. Sembra essere finita tra la cantante e il rapper Marracash. Ora accanto a lei è comparso Davide Rossi, ex modello e manager di Armani, con cui pare esserci molta sintonia».

Le foto che hanno fatto il giro del web

A confermare le voci ci ha pensato anche Oggi. La rivista ha pubblicato nuove foto che ritrae protagonisti Elodie e Davide. «Che sia una nuova fiamma, un amico del cuore o un chiodo-schiaccia-chiodo si vedrà. I due sono stati sorpresi a Milano mentre uscivano dal grattacielo dove abita Diletta Leotta, che li aveva invitati per una serata tra amici».

Elodie e la crisi con Marracash. Davide Rossi nuova fiamma? Ecco chi è

Un abito supersensuale quello in cui si vede Elodie che esce da casa dell'amica. Un tubino nero con spacchi supervertigionisi e tacchi a spillo. Un outfit che ha fatto impazzire il web. Appare felicissima la cantante che non appena vede i fotografi però si rabbuia e scappa via in taxi.

