Elly Schlein, le prime foto con la fidanzata Paola. «Sono felice, finché mi sopporta»

«In questo momento sto con una ragazza e sono felice, finché mi sopporta». Lo ha raccontato proprio lei, Elly Schlein, a proposito della sua fidanzata, qualche anno fa. Ora la sua compagna, grazie alle foto esclusive di Diva e Donna, ha un volto: si chiama Paola e il settimanale ha paparazzato lei e la leader del Pd tra Livorno e Firenze. Eppure avevano fatto di tutto per nascondersi: sono entrate nella stazione di Firenze separate e hanno preso il treno per Bologna in vagoni diversi. Eppure fino a qualche minuto prima erano nella stessa auto e lei teneva al guinzaglio il cane di Elly Schlein. La leader del Partito Democratico ha raccontato di avere amato molti uomini e molte donne precisando: «In questo momento sto con una ragazza e sono felice, finché mi sopporta». Adesso stanno cercando casa insieme a Roma.

Il coming out di Elly Schlein nel 2020

Schelin aveva fatto coming out nel 2020 durante una puntata del programma "L'assedio" di Daria Bignardi. «Premetto che di solito non parlo mai e sono molto riservata sulla mia vita personale, ma in questo caso faccio un’eccezione: sì, sono fidanzata, ho avuto diverse relazioni in passato. Ho amato molte donne e amato molti uomini, in questo momento sto con una ragazza e sono felice, finché mi sopporta». Era il febbraio di tre anni fa e in quell'occasione la leader del Pd non aveva rivelato l'identità della compagna. «Cammina sempre fianco a fianco, questo è l’importante», aveva detto sarcasticamente facendo riferimento a una polemica di quei giorni nata da una frase di Amadeus a Sanremo sulla capacità della modella Francesca Sofia Novello di stare «un passo indietro» rispetto al suo compagno, il campione Valentino Rossi.

Elly Schlein ha fatto delle battaglie delle famiglie omogenitoriali e di tutte le coppie omosessuali uno dei suoi "credo" principali. L'anonimato che ha cercato di mantenere fino a qualche tempo fa, ora con il nuovo ruolo al comando del Pd è stato impossibile da mantenere. Schlein lo aveva esplicitato alla chiusura della campagna elettorale del Pd prima delle elezioni politiche, a Roma: «Sono una donna. Amo un’altra donna e non sono una madre, ma non per questo sono meno donna».