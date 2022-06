Elisabetta Gregoraci ancora single, ecco perché: «Con gli uomini sono esigente, devono superare delle prove»

Elisabetta Gregoraci dopo la fine del matrimonio con Flavio Briatore non ha più ritrovato l'anima gemella. Ma non per questo la 42enne calabrese non ha perso la speranza e, adesso, che si prepara a tornare protagonista in televisione con Battiti Live, in onda su Italia 1 dal prossimo 5 luglio, spiega il motivo della sua prolungata sosta dalle copertine del gossip: «Sono esigente con gli uomini, devono superare delle prove per conquistarmi».

Al settimanale Chi, la showgirl spiega: «Sono una donna romantica, che si emoziona con le canzoni» ed è per questo che il suo prossimo programma televisivo la coinvolge moltissimo. E sul fatto di essere single, Elisabetta Gregoraci, confida che gli uomini hanno paura della sua personalità.

«Qualche coraggioso c’è, per fortuna. Rimango una donna esigente che non si accontenta, ma non mancano i candidati». Quando le si chiede quando uscirà allo scoperto con qualche corteggiatore, la mora replica: «Se c’è, lo scoprirete. A volte gli uomini, quando stai per dare loro una chance, cadono su piccole cose. Per questo, finora, non mi avete ancora visto, perché ci sono prove da superare», ha sottolineato al settimanale.

La Gregoraci, non si può certo nascondere, nonostante l'età che avanza continua a catturare l’occhio con il suo fisico perfetto e anche lei ammette che le piace essere osservata: «Assolutamente sì, ho scelto un lavoro in cui sono sempre al centro dell’attenzione: mi piace piacere, mi piacciono i complimenti, mi piace essere amata. Per me è una vittoria, se dicessi di no sarei ipocrita. Ma non basta. La bellezza dev’essere accompagnata da un’anima. Il Grande Fratello Vip mi ha permesso di farmi conoscere meglio e ancora oggi tanta gente mi scrive per dirmi che vorrebbe condividere di nuovo con me riti come fare colazione o andare a letto con la tv accesa sulla casa di Cinecittà».

Ma il reality show condotto da Alfonso Signorini le è servito anche per scoprire altro di se stessa: «Mi ha aiutato a diventare meno impulsiva e più riflessiva, mi ha aiutato a leggermi dentro e a tirare fuori cose che erano nascoste. Può essere devastante conoscersi a fondo, ma è un viaggio utile, che migliora la nostra vita», ha confessato Elisabetta.

