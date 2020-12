Elisabetta Gregoraci «Nathan geloso di Pierpaolo Pretelli. Flavio Briatore? Mi ha sgridata»

Elisabetta Gregoraci ospite a Verissimo dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. L'ex moglie di Flavio Briatore si è confessata dopo l'uscita dalla casa avvenuta per sua volontà dopo la notizia del prolungamento del programma. Elisabetta voleva trascorrere in famiglia il Natale e non avrebbe mai rinunciato a suo figlio nel corso delle festività.

La Gregoraci parla del suo rapporto con Pierpaolo Pretelli e spiega che Nathan le ha confessato di essere stato molto geloso del concorrente. Elisabetta ha però precisato di non essersi resa conto del messaggio che arrivava a casa nella sua amicizia con Pierpaolo spiegando che il loro rapporto era molto naturale ma non c'è stato nulla di più. Poi la showgirl ha raccontato quello che le ha detto Briatore sulla sua partecipazione al reality, spiegando che le ha confessato di essere stata coraggiosa ma, ha ammesso, l'ha anche sgridata per alcune cose che gli hanno dato fastidio. Sul futuro con Pierpaolo infine è molto convinta: ha ribadito che tra loro c'è solo una bella amicizia, che nella casa lui è stato molto importante per lei ma non pensa ci sarà mai nulla di più con l'ex velino.

La Gregoraci confessa di essersi sentita tradita da alcune amiche che hanno detto cose non belle su di lei proprio mentre era dentro la casa e non poteva difendersi. Ha ammesso di aver pianto e di essersi vista crollare il mondo addosso, ma ha deciso di affidare la questione ai suoi legali.

