La Gregoraci innamorata, primo bacio ufficiale col fidanzato Francesco

Il primo“ufficiale” fra. La showgirl infatti dopo il divorzio da Flavio Briatore si è fidanzata con l’imprenditore parmense cofondatore del marchio “Pure Herbal” di cui la Gregoraci è stata testimonial e il loro legame va avanti da oltre un anno e mezzo.La coppia finora è stata sorpresa in atteggiamenti affettuosi, ma questo è il primo bacio immortalato da un paparazzo. Elisabetta e Francesco sono stati fotografati da “Chi” durante una romantica gita in barca sulle acque di Lampedusa assieme a un amico. Tra bagni di sole, immersioni e carezze e scattato il primo bacio per una relazione “altalenate” che dura appunto da circa un anno e mezzo.Secondo la rivista fra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore c’era un accordo per non rendere pubbliche le rispettive relazioni, soprattutto per il bene del piccolo Nathan Falco e l’impossibilità di vivere la storia alla luce del sole avrebbe provocato qualche malumore nell’imprenditore…