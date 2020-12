Elisabetta Gregoraci, parla l'ex Francesco Bettuzi: «Qualcosa la frenava, non è libera di vivere e amare»

Francesco Bettuzzi torna a parlare della sua ex Elisabetta Gregoraci, grande protagonista del Grande Fratello Vip. Francesco Bettuzzi ed Elisabetta Gregoraci hanno avuto una relazione subito dopo la separazione della showgirl da Flavio Briatore, al quale sembra essere rimasta molto legata: "Qualcosa la frenava, non è libera di vivere e amare".

L'inizio della relazione fra Francesco Bettuzzi ed Elisabetta Gregoraci, nata nel 2017, è stato idilliaco: “Uno dei periodi più belli è stato quando lei ha condotto Made in Sud – ha raccontato in un'intervista a ”DiPiù” - Mi sono trasferito con lei a Napoli, dove c’erano gli studi. Napoli è diventata la cornice del nostro amore, io mi sentivo un adolescente. Ci dicevamo ti amo ogni due secondi e parlavamo di convivenza, di progetti, di futuro, di figli”.

Poi le cose sono cambiate: “Sentivo che qualcosa la turbava. Avevo l’impressione che vivesse come un senso di colpa il mio amore per me. Il figlio e l’ex marito sapevano di me. Lei a Montecarlo non era felice, ha continuato a vivere nel Principato perché lì abita il suo ex e lì, stando agli accordi, dovevano continuare insieme a crescere il figlio. Ma io, nel periodo in cui parlammo di convivenza, le avevo detto che non mi sarei mai trasferito lì”.

La proposta era vivere tra Montecarlo e l'Italia, ma Elisabetta avrebbe rifiutato. Da li i litigi e le incomprensioni che hanno portato alla fine della storia: “Tante cose Elisabetta non me le ha dette. Ma io sentivo che c’era qualcosa che la frenava. Di preciso non so bene cosa. Ma è un peccato. Io l’ho presentata alla mia famiglia, era la donna della mia vita. E io so che lei mi amava allo stesso modo. Io credo che lei non sia una donna libera di vivere e di amare. Anche al Grande Fratello Vip era frenata per ogni cosa”.

