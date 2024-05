Elisabetta Gregoraci, festa a Montecarlo e poi la foto con Nathan Falco: «My love»

Elisabetta Gregoraci è una mamma molto premurosa e presente nei confronti di suo figlio Nathan Falco che, proprio di recente, ha festeggiato il suo 14esimo compleanno. La conduttrice, anche se il ragazzo è un adolescente e sta crescendo, non rinuncia mai a pubblicare qualche scatto in sua compagnia e così è capitato anche nelle scorse ore. Proprio di Nathan Falco Briatore, Elisabetta ha parlato anche nella sua intervista a "Mamma Dilettante", podcast di Diletta Leotta. La conduttrice siciliana ha anche fatto uno scherzo alla sua ospite e le ha chiesto: «Se a Nathan dovesse arrivare una scatola con 100 preservativi, come reagiresti?» ed Elisabetta ridendo ha detto: «Gli direi di usarli perché non voglio diventare nonna troppo presto».

Elisabetta Gregoraci e Nathan Falco

In questi giorni c'è molto fermento a Montecarlo, dove vive Elisabetta Gregoraci, perché si sta disputanto il prestigioso Gran Premio di Formula Uno.

Proprio in occasione di questo evento che raccoglie tantissimi vip e imprenditori nel principato di Monaco, vengono organizzati tantissime feste e serate e la conduttrice, come documentano le sue storie Instagram, ha preso parte a una di queste. Elisabetta si lascia immortalare davanti al tramonto a un auto di lusso e, infine, abbracciata al suo Nathan Falco. Sotto allo scatto aggiunge: «My love» ovvero "il mio amore". Elisabetta, poi, non ha rinunciato a qualche ora di sole in spiaggia e, quindi, eccola sorridente sdraiata sul suo lettino in riva al mare.

Il nome di Nathan Falco

Durante la sua intervista a "Mamma Dilettante", Elisabetta Gregoraci ha spiegato il motivo per cui suo figlio ha due nomi: «Nathan si chiama così perché il suo nome significa "dono di Dio", anche se con Flavio abbiamo litigato per quel nome. Infatti, mio figlio ha due nomi si chiama Nathan Falco. Flavio voleva un nome che iniziasse per "F". A me non piaceva il nome Falco mentre a lui non piaceva il nome Nathan. Prima di entrare in ospedale ho detto a Flavio: "Cambiamo nome e scegliamo uno che piace a tutti e due". Lui ha detto "no voglio Falco". E quindi adesso le mie amiche lo chiamano Nathan mentre gli amici di Flavio lo chiamano Falco. Mio figlio ha due nomi e lo sa. A casa sembra di avere due bambini, io lo chiamo Nathan e Flavio lo chiama Falco».