Elisabetta Gregoraci , dichiarazione d'amore a Pierpaolo Pretelli al Gf Vip : «Sei stato un fulmine a ciel sereno, non voglio perderti». Svolta nella casa del Grande Fratello Vip. L'ex moglie di Flavio Briatore si sarebbe sbilanciata con l'ex velino dedicandogli una vera e propria dichiarazione.

Dopo qualche giorno di freddezza tra i due, Elisabetta Gregoraci ha chiesto un chiarimento a Pierpaolo Pretelli e sul divano gli ha confessato: «Lo vedi che non sto bene, che sono triste, che non sto come sempre. Sono rimasta male ieri, tu sei un punto di riferimento qua dentro per me e il fatto di non averti più come prima mi ha fatto crollare. Nel mio percorso ho trovato tante persone che mi hanno preso per il c***. Quando ti ho trovato qui, non pensavo di trovare una persona sana. Sei stato un fulmine a ciel sereno, per quello ho iniziato a viverla, anche se non al cento per cento».

E conclude: «Tutto quello che è capitato con te è tutto così bello, che guai a chi me lo tocca. Io sono sicura che fuori da qua continueremo, non voglio perderti per il gioco».

