Elisabetta Gregoraci balletto scatenato in bikini dopo la vittoria contro Nathan Falco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MARINA DI PIETRASANTA – Dopo la separazioni e da Flavio Briatore, perè iniziata una nuova vita. La showgirl e conduttrice di “Made in sud” infatti ha trovato un nuovo amore, l’imprenditore Francesco Bettuzzi, comproprietario della Pure Herbal e si dedica la figlio Nathan Falco, 8 anni, con cui ha trascorso una vacanza in Versilia.Negli stabilimenti dell’ex a Marina di Pietrasanta, Elisabetta è stata sorpresa da “Vero”, come sempre in grande forma nel suo, mentre gioca a racchettoni sul bagnasciuga assieme al figlio.Dopo la vittoria, col sorriso sulla labbra, si esibisce in un balletto a cui partecipa anche Nathan molto divertito.