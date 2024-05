Elisabetta Gregoraci, il bacio con l'imprenditore Giulio Fratini a Forte dei Marmi. Chi è, le foto

Qualche ora di relax in spiaggia a Forte dei Marmi lontano da occhi indiscreti ma non da quelli del paparazzo del settimanale Gente. Foto esclusive che confermano che la relazione tra Elisabetta Gregoraci e l’imprenditore fiorentino, Giulio Fratini, che va avanti da due anni, procede serenamente. Prosegue tra la Toscana, dove lui lavora nel campo della moda, e Montecarlo, dove lei vive con Nathan Falco, il figlio avuto da Flavio Briatore.

Un amore che va avanti insomma senza più nessun timore. Da nessuno delle due parti. Eli e Giulio si abbracciano, si scambiano tenerezze e si baciano ormai alla luce del sole. Anche la gelosia dell'ex marito è ormai un argomento passato.

Causa anche maltempo Elisabetta si presenta in spiaggia ben coperta: maglia a collo alto, pantaloni e gilet kaki e sneakers. "Non sembra nemmeno lei - scrive ancora il settimanale diretto da Umberto Brindani - Forse con Giulio è così serena da optare per uno stile più sobrio".