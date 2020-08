Elisabetta Gregoraci e Anna Tatangelo, amiche inseparabili dopo l'addio agli ex

Elisabetta Gregoraci e Anna Tatangelo, sembra sia nata una nuova amicizia. L’ex moglie di Flavio Briatore e l’ex di Gigi D’Alessio, dopo l’addio ai rispettivi compagni sembra abbiano trovato un feeling speciale e hanno trascorso insieme spensierati giorni di vacanza.

LEGGI ANCHE: Temptation Island, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso: «Adesso ci sposiamo... e pensiamo a un figlio»

LEGGI ANCHE: Michelle Hunziker, il tenero consiglio ai fan: «Ecco come riconoscere il vero amore...». Boom di like

Se prima infatti erano semplici conoscenze per via della frequentazione del mondo dello spettacolo e non si seguivano nemmeno sui social, dalla fine dei rispettivi legami sono diventate amiche per la pelle, quasi inseparabili. Le due, come raccontano le “Chicche di gossip” di “Chi” di Alfonso Signorini, hanno trascorso insieme le vacanze in Costa Smeralda dove sarebbero state le “più ammirate e desiderate”.

Le amiche si divertono in spiaggia e di non dimenticano la vita notturna facendo visita alle discoteche del posto: “Nei locali che frequentano insieme – spiega la rivista – gli occhi dei presenti sono tutti per la mora Elisabetta e la neo bionda Anna”.

Anna, che risulta ancora single e ha smentito diversi flirt, infatti dopo l’addio al suo ex e in concomitanza col lancio del suo nuovo singolo, Guapo, ha deciso di cambiare look e passare al biondo. Elisabetta invece non ha cambiato acconciatura ma sembra si frequenti con Matteo Mammì, ex di Anna Safroncik e Diletta Leotta.







Ultimo aggiornamento: 12:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA