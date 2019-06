Elisabetta Canalis, video choc su Instagram: bloccata in auto, ecco perché

Questo succede se lasciate i vostri animali in macchina specialmente d’estate. Gli animali che soffrono di colpo di calore possono infatti subire danni cerebrali, o addirittura morire in soli 15 minuti. Per questo, se vedete un animale in difficoltà rinchiuso da solo in un’auto al sole, bisogna subito rintracciare il proprietario del veicolo e, se non reperibile, chiamare immediatamente le forze dell’ordine, cercando comunque di creare ombra sul parabrezza e di far arrivare dell’acqua @peta #peta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

e l'appello per gli. L'exlo fa con un video sui social postato in queste ore dall'alto impatto emotivo. Un vero e proprio appello a: c'è lei in auto con un look moltoche dimostra quantasi possa provare a rimanere chiusi nell'abitacolo rovente di una macchina. E lo fa accompagnando il post con queste parole: «», scrive la Canalis su Elisabetta Canalis non è la prima volta che si schiera accanto a campagne animaliste e la si ricorda spesso insieme con il suo amato cane. D'estate la piaga dell' abbandono degli animali è sempre d'attualità e l'ex velina sarda ha voluto lanciare questo accorato appello subito raccolto dache l'hanno applaudita e hanno condiviso il video.