Anche Elisabetta Canalis torna single? «In crisi col marito, matrimonio al capolinea». Si infiamma il gossip

Elisabetta Canalis e Brian Perri potrebbero essere l'ennesima coppia vip a rompere nel 2022. L'ex velina, protagonista nell'ultimo episodio di "Emigratis", sarebbe in crisi con il marito, chirurgo americano con il quale vive a Los Angeles dal 2014. A lanciare lo scoop è il settimanale "Nuovo". «Rumors dicono che il matrimonio sia al capolinea. Da tempo girano voci sulla crisi della relazione», si legge.

Elisabetta Canalis single?

Dalla scorsa estate si vocifera di un'apparente maretta nella coppia. Elisabetta Canalis era stava in vacanza nella sua Sardegna, accompagnata solo dalla figlia Skyler Eva, mentre il marito era rimasto in California, ufficialmente per motivi di lavoro. Non è chiaro se la crisi sia transitoria o definitiva. Dalle parti non sono arrivate posizioni ufficiali per il momento. L'ultima foto insieme risale al 27 agosto scorso, anche se c'è da dire che Elisabetta negli ultimi tempi non ha dedicato molto spazio al marito sul suo profilo Instagram. I due si sono sposati nel 2014 ad Alghero e un anno più tardi hanno avuto la piccola Skyler Eva.