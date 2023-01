Elisabetta Canalis a seno nudo, il selfie allo specchio scatena i fan: «Instagram la bannerà di nuovo?»

Elisabetta Canalis sempre più hot. La showgirl italiana ha condiviso uno scatto sui social poco prima di andare a dormire: sexy e sensuale come sempre, Elisabetta si è mostrata senza t shirt coprendosi il seno con l'aiuto delle braccia per evitare di imbattersi nuovamente nella dura policy di Instagram.

Per la 44enne non è una novità mostrarsi senza filtri su Instagram e il suo seno quasi nudo non è passato inosservato nemmeno questa volta.

Elisabella Canalis, il selfie su Instagram

Tanti gli apprezzamenti da parte dei follower per lo scatto hot condiviso tra le Instagram stories della modella sarda. Elisabetta Canalis non si tira mai indietro e spesso delizia i fan con delle immagini in cui si mostra sexy più che mai. Nei mesi scorsi la showgirl, tuttavia, ha osato troppo secondo le linee guida di Instagram. Il social di Meta, infatti, ha ritenuto corretto censurare un suo post in cui aveva condiviso per una foto artistica: l'ex velina indossava solo dei jeans ed era in topless.

A rivelarlo è stata la stessa Canalis che ha commentato la foto pubblicata anche dal fotografo Andrea Varani che, al contrario, non ha avuto problemi: «A me l'ha bannata» aveva scritto la showgirl. Instagram ha una policy molto stringente sulle nudità ma, evidentemente, visto che Andrea Varani ha reso impossibile da riconoscere il capezzolo del seno di Elisabetta Canalis, è riuscito ad aggirare la censura sui social network.