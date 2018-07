Elisabetta Canalis ritorno in Sardegna, con la mamma cercano un cappello bianco

@maddalena_corvaglia @kickandpunch @doriaboxingteam1947 šŸ„Š Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: Lug 18, 2018 at 10:20 PDT

CARLOFORTE- Per impegni di lavoro e approfittando della bella stagioneha lasciato temporaneamente la California, dove abita dai tempi della sua relazione con George Clooney, per tornare in Sardegna.Senza il marito Brian Perri al suo fianco, Elisabetta è stata fotografata da “Chi” mentre passeggia a Carloforte assieme allaBruna.Impegnata al telefonino, l’ex velina alla fine sceglie un cappello bianco, forse proprio un regalo per il suo amore rimasto a casa…