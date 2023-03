Elisabetta Canalis pattina sul ghiaccio con la figlia, ma nelle stories spunta il marito

Elisabetta Canalis mostra per la prima volta dopo mesi il marito (o ex?) nelle sue Instagram stories. Nei contenuti social della showgirl si vede la figlia mentre pattina sul ghiaccio, la piccola che sembra essere molto divertita, si lancia verso la mamma che però non scende in pista, con lei, dietro, si vede chiaramente Brian Perri anche lui sui pattini.

Il dettaglio

Il chirurgo in lontananza aiuta la figlia a darsi la spinta per pattinare, poi quando Skyler felice parte lui sembra defilarsi dall'obiettivo di Elisabetta. Perri guarda in camera, quindi capisce che lo sta filmando, ma senza fare un sorriso, semplicemente cambia rotta. I fan più attenti non solo hanno notato la sua presenza nelle storie della Canalis, ma hanno anche notato un atteggiamento poco "friendly" come se tra loro effettivamente i rapporti fossero tesi.

Coppia o no?

Nell'avvicinarsi alla mamma Skyler le chiede perché non pattina e in una seconda story Elisabetta si mostra insieme a un'amica con la coperta sulle ginocchia. La coppia però continua a non esprimersi in merito, l'ipotesi è che anche da separati continuino a fare delle cose insieme per amore e per il bene della bambina, sicuramente felice di stare insieme a mamma e papà. Certo d'altro canto, anche la sola presenza di Perri nelle storie riaccende le speranze dei fan della coppia.