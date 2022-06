Dal bancone di Striscia la Notizia al ring, da velina a kickboxer. La parabola di Elisabetta Canalis, showgirl 43enne, è davvero sorprendente: ieri sera a Venaria (Torino) ha debuttato in un incontro ufficiale, dopo tanti duri allenamenti, e ha sconfitto la 21enne Rachele Muratori nella discipina kickboxing K-1. L'occasione era la dodicesima edizione della Night of Kick and Punch.

