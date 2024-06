Elisabetta Canalis, Georgian Cimpeanu (15 anni più giovane) sulla differenza d’età: «Sembra che ne abbia 30»

Elisabetta Canalis ha ritrovato l'amore grazie a Georgian Cimpeanu, il campione di kickboxing. La loro storia d'amore è stata duramente criticata per via della differenza d'età, l'ex velina ha spento 45 candeline, mentre il campione di kickboxing ha 30 anni, 15 anni in meno. In un mondo (social) in cui la differenza d'età è solo motivo di chiacchiericcio, le coppie riescono a vivere serenamente il loro amore anche se ci sono molti anni di distanza.

Ma come si fa? Georgian Cimpeanu parla per la prima volta della sua storia d'amore con Elisabetta Canalis nell'intervista a Diva e Donna.

La storia d'amore tra Elisabetta e Georgian

Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu stanno insieme già da qualche anno.

La coppia è sempre molto riservata e mostra pochi scorci della sua quotidianità. I primi scatti da parte dei fotografi sono arrivati solo dopo l'ufficializzazione del divorzio dell'ex velina dal chirurgo americano Brian Perri, visto che Elisabetta ha anche una figlia, Skyler Eva di 8 anni.

Georgian è riuscito a cattutare l'attenzione e l'affetto anche della figlia della Canalis, creando un bellissimo legame. Mentre sulla differenza d'età che lo divide dalla sua Eli, lui è 15 anni più piccolo, il campione di kickboxing confessa a Diva e dDonna: «Elisabetta sembra che abbia 30 anni, come me. Dipende tutto dai caratteri, se ti prendi la differenza di età si assottiglia». I due hanno una relazione a distanza, lui abita a Milano, mentre lei a Los Angeles: «Non è facile ma va bene così. Riusciamo a vederci quanto basta».

Sul loro rapporto, Georgian ha svelato che l'amore è arrivato passo dopo passo, è cresciuto lentamente: «Non ero abituato ad avere a che fare con persone famose. E poi io, appena conosco una persona, fatico a essere espansivo. L’amore è arrivato con tanta calma, andando avanti con il tempo».