Elisabetta Canalis, fuga da Los Angeles con la figlia Skyler Eva: «L'aria è tossica!»

Ultimo aggiornamento: 16:37

lasciaassieme alla figlia Skyler Eva. Elisabetta Canalis ha deciso di fuggire dalla sua città, dove vive assieme al marito Brian Perri, a causa dell’aria resa irrespirabile dai numerosi incendi che stanno scoppiando in California: “L’aria - ha spiegato dal social - è tossica”.LEGGI ANCHE:Nelle stories di Instagram infatti Elisabetta ha postato un video che la vede in macchina assieme a Skyler Eva e un amico: “Ciao ragazzi, siamo a Los Angeles ma ancora per poco - ha spiegato - perché abbiamo deciso di lasciare la città, l’aria è tossica, ci sono un sacco di incendi”.In macchina ci sono Elisabetta, la figlia, un amico e i suoi due cani. All’appello manca appunto il marito Brian: “Vi sareste chiesti dov’è Brian…Lui fa un lavoro serio, sta con i pazienti e per ora deve rimanere qui. Ci raggiungerà. Questo lo dico per chi fosse interessato…”.La Canalis e gli amici sono poi arrivati nel loro nuovo alloggio, una lussuosa villetta con piscina affittata a Palm Springs.