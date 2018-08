Elisabetta Canalis e amiche «Italia, Serbia, Colombia». Le riconoscete?

Elisabetta Canalis ritorno in Sardegna, con mamma Bruna alla ricerca del cappello bianco​

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un po' come i Mondiali di calcio (ma di certo, non quelli disputati quest'estate in Russia, dove l'Italia è stata la grande assente).sceglie di descrivere così una foto scattata in compagnia di due amiche e pubblicata suIn compagnia dell'ex velina mora, infatti, c'erano due ragazze molto famose in Italia, che possono vantare origini anche piuttosto esotiche. «Italia, Serbia, Colombia», scrive la Canalis nella didascalia della foto.Riconoscete le duedi Elisabetta Canalis? Una è un'attrice, l'altra una showgirl. La prima ha il papà inglese e la mamma colombiana, ma è ormai italiana d'adozione, così come la seconda, che però è di nazionalità serba. La foto è un po' scura, ma con questi indizi potreste anche aver capito.Se non ci siete arrivati, ve lo sveliamo noi: in compagnia di Elisabetta Canalis compaiono, 34enne attrice, nota per il ruolo di Babi in Tre metri sopra il cielo, e, showgirl e attrice che compirà 33 anni a novembre.