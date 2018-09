Elisabetta Canalis prima dei quarant'anni, vacanze al mare con Brian e la figlia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ora è tornata in California, dove vive dai tempi della sua relazione con George Clooney, ma perqueste sono stateall’insegna della Sardegna. L’ex velina, oggi imprenditrice nel mondo del fitness, infatti come ogni anno torna in famiglia per trovare i suoi cari.Con lei la famiglia formata dal marito Brian Perri, chirurgo del Centro ortopedico Cedars-Sinai di Los Angeles e dalla figlia Skyler Eva, chiamata “Tigretta”.Per Elisabetta settembre è un mese importante, dato che il 12 spegnerà 40 candeline e il 14 festeggerà il secondo anniversario di matrimonio col marito.