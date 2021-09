Elisabetta Canalis e il marito accompagnano la figlia Skyler al primo giorno di scuola francese: ecco dove

Giorni movimentati. Ieri le sue parole sulla conduzione di un programma in Italia, adesso la scuola. Elisabetta Canalis, 42 anni, condivide sui social una tappa importante per la sua famiglia. Il primo giorno di scuola della figlia Skyler Eva, 6 anni. Eccola a Los Angeles davanti alla scuola francese scelta per la sua bambina. Con loro anche papà Brian Perri.

''Ed eccoci qua, siamo arrivati al fatidico primo giorno di scuola , qualcuno è felice qualcuno meno…Non pensavo di emozionarmi invece vedere Skyler entrare con la sua uniforme e salutarmi ( piangendo) mi ha fatto effetto ed ho dovuto trattenere una lacrima anche io'' confessa Elisabetta su Instagram. Sia la Canalis che il marito sono in tenuta da lavoro: lei è in completo fitness, mentre Perri indossa il camice. Skyler invece ha la divisa ufficiale della scuola di Los Angeles dove imparerà una terza lingua oltre all'italiano e all'inglese.

