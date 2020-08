Elisa Isoardi, vacanze itineranti: «Pioggia in montagna, si scende al mare»

Vacanze itineranti per Elisa Isoardi. La conduttrice televisiva, 37 anni, non riesce a fermarsi neanche durante le ferie. Lo dimostra chiaramente l'ultimo scatto pubblicato su Instagram.

La ex conduttrice de La Prova del Cuoco, e prossima concorrente di Ballando con le Stelle, sta infatti passando alcuni giorni di relax nei luoghi in cui è cresciuta: le Alpi cuneesi. Lo testimoniano i tanti scatti ad alta quota postati su Instagram, alcuni dei quali insieme all'amica Monica Parente.

Il tempo, in montagna, è però estremamente variabile ed è per questo che Elisa Isoardi ha annunciato: «Situazione attuale? Pioggia in montagna, si scende al mare». Molto probabilmente, quindi, Elisa Isoardi e Monica Parente, che ha lavorato con lei a RaiUno, si stanno spostando verso la riviera ligure.

Ultimo aggiornamento: 11 Agosto, 07:21

