Elisa Isoardi verso le nozze: smeraldo di sei carati in regalo

Non è La prova del cuoco ma quella del cuore, questa volta, a regalare sorrisi alla bella Elisa Isoardi. Dopo la fine della relazione con l'ex ministro Matteo Salvini, la conduttrice del cooking show di Rai 1 era di nuovo in cerca della sua dolce metà per la gioia del popolo del gossip. Ma sembra che ormai, lontano dalle telecamere, la ricetta della felicità per Isoardi sia quella di condividere piacevoli attimi di spensieratezza nel cuore della città accanto al fidanzato imprenditore Alessandro Di Paolo, che ha... Ultimo aggiornamento: 20:44 © RIPRODUZIONE RISERVATA