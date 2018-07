Isoardi e il post misterioso: «Ho imparato che si può volare anche da soli»

di Veronica Cursi

Altro che Beautiful, i nostri Brooke e Ridge sono Elisa Isoardi e Matteo Salvini. Ogni post social della bella conduttrice de La Prova del Cuoco scatena dibattiti e congetture sul suo fidanzamento con il vicepremier, leader delle Lega.L'ultimo, in ordine di like, recita così: «E ho imparato che si può volare anche soli se non c'è nessuno che meritail tuo cielo». La frase del cantautore Gio Evan è accompagnata da un selfie splendente di Elisa e gli hastag #sipuòfare #credetemi. Cos'è successo? Si interroga il pettegolo popolo del web. «Vi siete lasciati?» e ancora «Stai meglio da sola»,«Ti sposo io».E' vero che le ultime foto insieme con Matteo risalgono ormai all'inizio dell'estate ma è vero pure che Salvini è impegnato in giro per l'Italia. E poi la loro storia di bufere ne ha superate parecchie, come quando la scorsa estate Elisa venne paparazzata con un altro uomo a Ibiza. L'amore vinse e i due tornarono insieme.E poi le ultime notizie parlavano addirittura di una convivenza tra Salvini e la Isoardi: i due - secondo i rumors - stavano progettando di vivere insieme. E ora?