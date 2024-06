Elisa Isoardi: «Un figlio? Non è una priorità. Andai via di casa a 16 anni, la mia vita è il lavoro»

Ha voluto dedicarsi alla carriera, un figlio per lei non è una priorità. Elisa Isoardi, classe 1982, ha le idee chiare: «Avere un figlio in questo momento sarebbe un atto egoistico, perché non potrei dedicarmi al cento per cento alla famiglia», ha detto in un'intervista a Libero.

La mancanza di un figlio

L’ex compagna di Matteo Salvini ha aggiunto: «Ne ho parlato anche con mia mamma pochi giorni fa e mi ha detto che lei sa da sempre come sono fatta. È stata una bella emozione sentirmi capita».

Solo qualche mese fa Elisa Isoardi aveva chiarito la posizione della mamma Irma, a cui è molto legata, parlando al settimanale Nuovo: «Proprio di recente le ho chiesto perché non mi chiede mai un nipotino e lei mi ha risposto: “Perché so che tu sei diversa. So che non ti sposerai, non farai figli e sono felice, perché sei bella così”. Mi ha sorpreso e mi ha fatto capire che è una donna meravigliosa e moderna». E ancora: «Non siamo tutti portati per diventare genitori e bisogna capirlo prima di mettere al mondo un bambino. Così come bisogna rispettare le donne che scelgono di non essere mamme».

La carriera

La conduttrice di Linea Verde Life ha scelto di mettere al primo posto la sua carriera: «La mia vita è il lavoro. Il sogno più grande è davvero vedermi realizzata nella mia professione. Ho scelto di andare via di casa a 16 anni, facendo molti sacrifici, di non sposarmi e non avere figli per arrivare al mio traguardo». In un'intervista a Da Noi... a Ruota Libera, Elisa Isoardi ha spiegato: «Senza tv ero smarrita? Sì, è vero perché io ho basato tutto sul mio lavoro, penso che ogni donna si debba emancipare anche attraverso il suo lavoro e, poi, è cambiato il mio approccio».

Gli amori

Dopo la fine della storia con Matteo Salvini, con cui è stata legata Dal 2014 al 2018, «È stata una storia vera ed era bella», ha detto, Elisa è felicemente single. «Quando una persona riesce ad andare avanti con le proprie forze, si sceglie poi un compagno degno di starle accanto. Non la deve completare, perché lo siamo già. Deve soltanto accompagnarci e accarezzarci»