Elisa Isoardi e Raimondo Todaro: ecco il bacio tra i due concorrenti di "Ballando con le stelle"

Elisa Isoardi, tra le concorrenti della nuova edizione di “Ballando con le stelle” in partenza dal 19 settembre, e del suo maestro di danza Raimondo Todaro non condividono solo la passione per il ballo e la competizione televisiva. I due - come testimonia in esclusiva Chi sul numero in edicola da mercoledì 16 settembre - tra un allenamento e l'altro, si baciano... è scoppiata la passione?

Lei, ex di Matteo Salvini, è single, come lui, dopo la separazione dalla ballerina Francesca Tocca, e sembra proprio che tra i due sia nata una forte intes. I rumors già correvano tra i corridoi della Rai, ma per ora sia Isoardi che Todaro negano ... l'evidenza.

Il programma condotto da Milly Carlucci è una vera fucina di flirt e amori tra vip e insegnanti: ultimi, in ordine cronologico, sono Fabio Basile, judoka 22enne campione olimpico a Rio 2016, e Anastasia Kuzmina. I più famosi sono il campione di nuoto Massimiliano Rosolino e la ballerina Natalia Titova: si sono conosciuti nella edizione 2006 e dal loro amore sono nate Sofia Nicole e Vittoria Sidney.

Nella prima edizione di "Ballando con le stelle" si sono innamorati l'ex Miss Italia Cristina Chiabotto e Fabio Fulco: un amore che si è concluso solo di recente.

Innamorati in pista anche l'ex calciatore della Roma Marco Delvecchio e la ballerina Sara Di Vaira.



