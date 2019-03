Elisa Isoardi, bacio in strada con un uomo misterioso: ecco chi è Alessandro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un nuovo amore per Elisa Isoardi ? Presto per dirlo, ma a distanza di qualche mese dalla fine della storia d'amore con, la conduttrice Rai è stata avvistata per la prima volta mentre siin pubblico con un altro uomo. Ecco chi è, l'uomo 'paparazzato' dalla rivista Diva e Donna in compagnia diL'uomo è un produttore di successo, con la fama da playboy, ed è stato avvistato insieme adurante un romantico week-end in Toscana, tra Cortona e Firenze, poi culminato con una festa in un locale di Anzio, sul litorale romano. La conduttrice de La prova del cuoco esarebbero stati beccati a scambiarsi un tenero bacio in un Autogrill lungo la strada che dalla Toscana portava a Roma.