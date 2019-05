Elisa Isoardi, visita a sorpresa ad Amatrice ecco chi ha incontrato

Visita a sorpresa di. Non è la prima volta che la conduttrice de lasi reca nei luoghi del. Visite sempre lontane da occhi indiscreti e soprattutto a telecamere spente. Nella visita di ieri la Isoardi ha prima incontrato il s, al quale la lega un rapporto di amicizia, poi si è intrattenuta con la gente del posto per poi terminare la visita pranzando in un ristorante della zona.