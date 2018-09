"La Prova del Cuoco", Elisa Isoardi abbraccia la mamma, fan commossi

Elisa Isoardi, gli auguri di Matteo Salvini per la Prova del Cuoco: «Tifo per te e per la cucina italiana»

Unain lacrime e felice è apparsa su Rai Uno. L'abbraccio con la madre durante "La Prova del Cuoco" ha commosso i fan e sui social la compagna dinon ha nascosto la sua gioia. La conduttrice è tornata al timone della trasmissione.«È molto emozionante rientrare in questo studio non più da supplente, ma da timoniere... Vorrei salutare la mamma di questo programma per diciotto anni, un grande professionista e una grande donna. Grazie Antonella per tutto quello che hai fatto», ha detto riferendosi ad Antonella Clerici.In uno studio e con una formula rinnovati, la conduttrice piemontese ha ricevuto la sorpresa della mamma, entrata con in mano un mazzo di fiori. Ad annunciare il suo arrivo ci ha pensato, intervenuta nel corso della puntata per presentare il suo nuovo programma "Vieni da me". E subito la Isoardi è scoppiata a piangere.Non sono stati gli unici auguri per la nuova avventura televisiva. Il compagno, il Ministro dell'Interno, ha scritto su Twitter un messaggio di in bocca al lupo.«Oggi alle 11.30 su Rai 1 inizia la tua nuova avventura con la #laprovadelcuoco: in bocca al lupo, Elisa! Faccio il tifo per te e anche per la cucina italiana». Un messaggio semplice, ma affettuoso per quella che ormai da qualche anno è la sua compagna di vita. I due, tra alti e bassi, hanno consolidato la loro relazione e in modo ufficiale proprio da quest'anno sono andati a vivere insieme.