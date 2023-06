Elettra Lamborghini: «Guadagno più dei medici che salvano le vite, mi sento in colpa per questo»

Successo, fama, popolarità e soldi. Ed è proprio Elettra Lamborghini, cantante, conduttrice e ereditiera dell'omonima famiglia fondatrice della celebre casa automobilistica, che, a 29 anni, non ha nessuna intenzione di nascondere ciò che le piace e ciò che invece, non le piace. Compreso il suo rapporto con i soldi, tant'è che ne ha parlato in una delle sue ultime interviste. Andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

«Da piccola i miei genitori mi portavano a passare del tempo in una fattoria e io pensavo di voler vivere così, facendo le ricotte in casa, mi sentivo una campagnola - ha spiegato Elettra Lamborghini -.

Da un lato dico che vivrei nel nulla con 1.500 euro al mese ma poi no, non invidio chi ci riesce», ha raccontato la cantante a Vanity Fair. Poi, ha aggiunto: «Ci riescono le persone che coltivano la campagna, i contadini, che magari sono i più felici al mondo anche con quella cifra. Dipende dalle aspettative, c’è a chi non frega niente di diventare milionaria».

La paura di diventare mamma

La cantante ha poi spiegato di provare tanta paura solo al pensieri di diventare mamma. Il motivo? Le basta vedere come sono diventati oggi i social. E poi ha aggiunto che in questo momento non sarebbe in grado di dedicare le giuste e meritate attenzioni al bambino. «Un bambino vuole stare con la mamma. Io in questo momento non ci penso, ho altre cose da fare, non ho la testa e neppure il tempo di andare in bagno, figurarsi partorire», ha raccontato la cantante.

Elettra Lamborghini parlando della sua situazione economica ha sottolineato anche cosa insegnerebbe ai suoi figli: «Direi loro che i soldi non hanno valore, anzi mi sento quasi in colpa a guadagnare più di un dottore che salva le vite».