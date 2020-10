Elettra Lamborghini e il primo incontro con Afrojack: «Non ci siamo baciati. Figli? Non è facile come sembra, mi terrorizza l'idea»

Elettra Lamborghini in studio a Verissimo racconta il suo recente matrimonio con Afrojack. La cantante visibilmente emozionata mostra la fede a Silvia Toffanin e ricorda come ha conosciuto l'uomo che è diventato suo marito. Come sempre spontanea e senza peli sulla lingua, Elettra chiarisce di averlo tenuto a lungo sulle spine.

Il primo appuntameno tra i due è stato un disastro e quando la Toffanin chiede se tra i due è scattato subito il bacio Elettra chiarisce: «Assolutamente no, non gliel'ho data. Anzi se qualcuno mi chiede quale sia la mia ragazza vincente dico "ragazze non la date"», afferma sorridendo poi aggiunge: «Gli dissi chiaramente che se voleva baciarmi dovevamo essere fidanzati, e poi così è stato».



«Lo ha fatto il giorno di Natale con i miei. La proposta è stata molto nel suo stile, l'ha fatta a casa. Io me l'aspettavo e non me l'aspettavo, era come se fossimo stati legati da sempre, ne parlavamo e alla fine lui me l'ha chiesta». Elettra ammette di essere molto innamorata al punto che confessa: «Nelle promesse l'ho detto chiaramente: se non fosse stato con Nic non sarebbe stato con nessun altro». La cantante confessa di essere sempre stata prevenuta nei confronti degli uomini che l'hanno sempre considerata per il suo cognome e la sua fisicità ma con Afrojack è scattata la fiamma.

Poi parla dei figli, ammette di volerne ma chiarisce: «Purtroppo non è così facile come sembra. Avere un figlio tutto mio è qualcosa che mi terrorizza, lo vorrei ma non me la sento. Preferirei adottare un bambino nato magari in una situazione difficile, poi le cose possono cambiare ma per ora voglio aspettare».

Ultimo aggiornamento: 17:42

