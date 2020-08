Elettra Lamborghini si sposa: «Tampone per tutti gli invitati al matrimonio»

Manca una settimana al matrimonio di Elettra Lamborghini con Afrojack, fissato al 6 settembre, e l'ereditiera non ha nessuna intenzione di trasformare le sue nozze in un focolaio Covid: per questo motivo ha chiesto a tutti gli invitati di fare il tampone.

Elettra Lamborghini lo ha spiegato in alcune storie su Instagram in cui spiega: «Chiederò a tutti gli invitati al mio matrimonio di fare il tampone, massimo tre giorni prima dell'evento». Nei video la cantante se la prende anche con alcuni vip - di cui non fa nomi - che sarebbero risultati positivi ma si sarebbero rifiutati da prendere le dovute precauzioni e avrebbero continuato indisturbati le vacanze. La Lamborghini, al contrario, si mostra molto preoccupata per la salute dei suoi invitati: «Di certo non sono contenta di chiedere agli invitati di fare il tampone, ma c'è mia nonna...».



