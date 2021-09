Elettra Lamborghini, un cagnolino le morde il lato b: «Fa un male bestia!»

Un piccolo inaspettato infortunio per Elettra Lamborghini morsa sul suo celebre lato b. Elettra Lamborghini, influencer, cantante ed ex opinionista dell’Isola dei Famosi, ha raccontato sul social la sua disavventura con un cagnolino un po’ geloso che ha deciso di lasciare il suo "segno".

Elettra Lamborghi, un cagnolino le morde il lato b

Grande amante degli animali, Elettra Lamborghini è stata “tradita” da un cagnolino che ha morso il suo ormai celebre lato b. Proprio mentre era al maneggio dove tiene il suo cavallo ha visto un cucciolo di cane che ha deciso di accarezzare, scatenando l’invidia di un altro “collega” che sedeva al suo fianco. La simpatica cantante influencer ha poi raccontato divertita l’accaduto ai suoi numerosi follower sul social: «Ragazzi – ha esordito sul social - voi non potete capire cosa mi è successo stamattina. Stavo accarezzando un cagnolino, un cucciolo, che vive nel mio maneggio e il cane di fianco deve essere stato geloso delle attenzioni che gli ho dato…E non mi morde una chiappa?! Giuro, non mi è mai capitato in vita mia. Ci sono rimasta malissimo...».

A stupire Elettra Lamborghini, mentre mostra i segni del morso, il fatto che di solito gli animali ricambiano il suo amore: «Di solito mi saltano addosso, mi amano. Questo mi ha morso una chiappa… E fa un male bestia».

