Elettra Lamborghini da Diletta Leotta: «Sono uscita con tanti, ma con Afrojack ho capito che c'era qualcosa di diverso»

Elettra Lamborghini è stata ospite nell'ultima puntata della seconda stagione del podcast di Diletta Leotta, "Mamma Dilettante". La conduttrice e la cantante hanno parlato di matrimonio e storie d'amore, dato che, proprio Diletta sposerà il suo Loris Karius a fine mese, precisamente il 22 giugno prossimo. Elettra è sposata con Afrojack da due anni e non potrebbe essere più felice di quanto non sia ora. La cantante ha raccontato di essere molto tradizionale.

Nella sua intervista a Mamma Dilettante, Elettra Lamborghini ha spiegato: «No guarda allora ti dico una cosa. Io ne ho visti davvero pochi di... pi*** dico perché io ho conosciuto mio marito a 24 anni e ci siamo sposati quando ne avevo 26, però se uno poi ci pensa e dice “comunque la vita è quella bene o male” cioè io avevo già nella mia testa l’idea di sposarmi. Tutte le persone con cui uscivo, io sapevo dentro di me, che non avrei mai dovuto raccontare determinate cose, dedicare loro troppo tempo o essere troppo aperta perché diciamo che capivo subito sé quella persona potesse essere interessante per il mio futuro, nel senso di costruirci qualcosa. Con Nick, invece, c'è stata subito questa cosa, io gli ho fatto capire che non ci doveva provare subito perché volevo aspettare che le cose venissero da sole, fare bene tutto perché io sono una persona tradizionale».

La storia d'amore con Afrojack

Elettra Lamborghini ha spesso parlato di suo marito Afrojack e a Verissimo ha spiegato: «Mio marito è stato dolcissimo il giorno del mio compleanno e lo è tutti i giorni, sono innamorata di lui più adesso di quando l’ho conosciuto.

Noi siamo insieme da sei anni, non litighiamo mai e stiamo maturando insieme, non abbiamo nemmeno mai litigato. Ho trovato la mia persona. Io non sono gelosa perché lui non me ne da modo, nonostante sia un dj molto famoso».