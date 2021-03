Elettra Lamborghini, lutto durante l'isolamento per Covid: «È morto stamattina, non ho pace in questo periodo»

Lutto per Elettra Lamborghini, che è in isolamento forzato a causa del Covid. La cantante ha annunciato di aver perso il suo cane questa mattina. L'ennesimo brutto colpo in questi giorni e così si lascia andare a uno sfogo sui social. «Non ho pace in questo periodo, stamattina è morto il mio cane. Chiunque tu sia, smettila di mandarmele dietro», scrive su Instagram prima di pubblicare la foto del suo amico a quattro zampe».

Elettra Lamborghini, il brutto periodo

La 'Twerking Queen' ha annunciato pochi giorni fa di essere risultata positiva al Covid e di sapere come lo ha contratto. Nonostante l'attenzione e le precauzioni, ha preso il coronavirus e si sta sottoponendo a una terapia. Isolata dentro casa, racconta ai followers i sintomi e come si sente psicologicamente. Questa mattina si è svegliata e ha scoperto la morte del suo cagnolino. Un dolore immenso per l'ereditiera che è da sempre un'amante degli animali.

Elettra Lamborghini, lo sfogo

Con la schiettezza che la contraddistingue, Elettra si chiede se qualcuno ha fatto qualcosa attirandole la sfortuna. Elettra, che ha dovuto rimandare la partecipazione a L'Isola dei Famosi come opinionista, ha manifestato il suo stato d'animo pubblicando la foto del suo cane, lo stesso che le faceva compagnia durante la quarantena. Domani, intanto, dovrà sottoporsi a un nuovo tampone e spera che l'incubo finisca presto.

